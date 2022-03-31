Чергова консерва, якою добре жилося, годуючись із кривавих рук Путіна, а тепер, раптом, у холодильнику закінчився пармезан!
Що це було Оперна співачка-путіністка Нетребко засудила війну в Україні: щирість її каяття викликає сумніви
П'ята колона Кремля
Якщо Європа цій путінській шмарі все вибачить і впустить з концертами до себе, а ще покаже по ТБ, то Європа вкотре продемонструє безхребетність і тупість.
Так само як Овсяннікова, Нетребко і десятки, а незабаром сотні інших росіян, що "засуджують" війну, будуть формувати агентурну мережу "інакомислячих", для інтеграції кремлівських наративів на Захід.
Я роками описував те, як Кремль інфільтрував у Європу своїх агентів впливу і зараз щодня я бачу саме таку інфільтрацію в ЄС "голубів миру" з Росії…
#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: