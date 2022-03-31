Чергова консерва, якою добре жилося, годуючись із кривавих рук Путіна, а тепер, раптом, у холодильнику закінчився пармезан!

Що це було Оперна співачка-путіністка Нетребко засудила війну в Україні: щирість її каяття викликає сумніви

П'ята колона Кремля

Якщо Європа цій путінській шмарі все вибачить і впустить з концертами до себе, а ще покаже по ТБ, то Європа вкотре продемонструє безхребетність і тупість.

Так само як Овсяннікова, Нетребко і десятки, а незабаром сотні інших росіян, що "засуджують" війну, будуть формувати агентурну мережу "інакомислячих", для інтеграції кремлівських наративів на Захід.

Шістка Путіна Нетребко засудила війну проти України та її всі полюбили. Свєтка Лобода пустила через місяць соплі і її виключили з чорного списку людей, що підтримують війну. Ви там подуріли чи що? А Якщо Путін засудить війну в Україні – ви його теж полюбите?

Я роками описував те, як Кремль інфільтрував у Європу своїх агентів впливу і зараз щодня я бачу саме таку інфільтрацію в ЄС "голубів миру" з Росії…

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: