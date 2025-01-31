Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование телеканала Baku TV. Отмечается, что тех, кто отказывается работать на таком предприятии, запугивают и шантажируют.

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Как россияне вербуют граждан Азербайджана

Россияне вербуют в основном граждан постсоветских стран, в частности Азербайджана. Через рекламную кампанию в сети им предлагают трудоустройство по программе "Алабуга Старт" в особой экономической зоне "Алабуга".

Иностранцам предлагают работу на высокотехнологичном производстве в Республике Татарстан – там им обещают якобы высокие зарплаты (около 1 тысячи долларов в месяц) и карьерный рост.

Яркий, привлекательный сайт, обещания карьерного роста и интересная работа. Все хорошо, но люди, надеясь на перспективный заработок, устраиваются туда на работу, переезжают в эту зону, и в конце концов привлекаются не к тому, что указано в объявлении,

– рассказали авторы сюжета.

По словам журналистов, россияне преимущественно вербуют молодых людей в возрасте до 22 лет.

Проблемы начинаются по прибытии на "место работы" – там иностранцы узнают, что им придется собирать дроны-камикадзе Shahed-136. Если же они отказываются от этого, у граждан других стран могут отобрать документы, также были случаи физического насилия.