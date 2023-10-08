Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова. В частности, западные СМИ сообщают об увеличении количества завербованных граждан Сербии в российской армии.

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Почему иностранцы все же нужны Путину

Сербские наемники – далеко не первая попытка привлечь на свою сторону иностранные силы. Ранее аналогичная история случилась с кубинскими наемниками, которых, похоже, Россия завербовала обманом.

Объяснение! Как свидетельствуют независимые расследования, Россия вербовала кубинцев ради якобы "строительства в тылу". Однако агрессор надел их в военную форму и, вероятно, отправил на фронт. В то же время Куба арестовала причастных к вербовке ее граждан. Им грозят строжайшие наказания.

Также, по словам Романовой, известно о сотнях африканцев, которых завербовала Россия в Африке, вблизи пунктов расположения бывшего ППК "Вагнер". И такие случаи значительно более выразительны, чем возражение Путина.

"Конечно, наемство как таковое запрещено международным законодательством. Однако проблема заключается именно в том, что Путин не хочет жить по правилам, а желает переписывать правила "под себя", – отметила российская активистка.

Ольга Романова о наемниках в армии России: смотрите видео

Где еще Россия будет вербовать наемников

Зная настроения среди радикальных сербов, можно было предположить, что среди них найдутся желающие воевать на стороне России. Тем более что десятки граждан этой страны уже воевали в составе так называемых армий псевдореспублик на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.

В то же время вербовку кубинских наемников можно считать определенной неожиданностью. Потенциально к перечню этих стран может прибавиться и КНДР.

"Также Путин облизывается на Африку. Первые свидетельства о вербовке африканцев в российскую армию появились значительно раньше нынешних разоблачений. Вероятно, этот процесс еще не завершился", – предположила Романова.

Что известно о наемниках России