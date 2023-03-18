Об этом 24 Каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. По его словам, таким образом оккупанты хотят подготовить поколение, которое будет готово к новому военному сопротивлению.

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Переписанная история

Павел Лысянский пояснил, что специалистам удалось изучить идеологическое "воспитание" детей на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о раскрытии алгоритма окупантов.

Клуб "Вагнерятко", есть Клуб Амазонки, Военно-патриотический клуб "Воин", Юнармия и куча других клубов – это только один из этапов идеологического "воспитания" детей,

– подчеркнул он.

По его мнению, в первую очередь украинским детям насаждают искаженные исторические факты и политические процессы.

"Пока ребенка на временно оккупированной территории принуждают изучать, например, введение в новейшую историю России, уроки гражданственности Донбасса, историческую правду – это как неформальный урок", – рассказал он.

Лысянский добавил, что россияне даже разработали презентацию, которая с украинской позиции восприятия звучит как "Оправдание военной агрессии РФ против Украины". Россияне же подают информацию как толкование своих действий на украинской земле.

Возвышение окупантов и большие планы на будущее

Соучредитель Института стратегических исследований и безопасности сообщил, что своеобразно переписывание истории – это только первый этап работы, нацеленной на вербовку детей Украины. Следующая ступенька – это прославление русских боевиков.

"Они героизируют, их делают им монументы, памятники, к этим памятникам подводят детей, одевают их в военную форму и говорят: "Смотрите, он защищал наши ценности и погиб. Ты так тоже должен делать!" – объяснил он.

По его словам, таким образом россияне "вкладывают оружие на идеологической почве". Призыв присоединиться в разные клубы – это уже финальный этап идеологического "воспитания".

Лысянский заметил, что не закончив еще эту военную агрессию, оккупанты готовят новое поколение к новой военной агрессии.

Они готовят детей для того, чтобы они реализовывали их больные имперские амбиции в головах больных диктаторов,

– убежден он.

По его мнению, у россиян ничего из этого не выйдет, потому что войну с Украиной даже таким образом им не удастся выиграть.

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