Согласно информации, группировка оккупационных войск осуществляет перегруппировку.

Важно ВСУ освободили 15 населенных пунктов в Киевской области: среди них Демидов и Дымер

По мнению Генштаба ВСУ, предположительно, они сосредотачивают свои основные усилия, чтобы провести наступательную операцию в Восточной операционной зоне.

Кроме того, сообщается, что можно наблюдать частичное отведение подразделений оккупационных войск с Полесского и Северского направлений.

"В то же время, враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины", – отметили в Генштабе ВСУ.