Згідно з інформацією, угруповання окупаційних військ здійснює перегрупування.

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На думку Генштабу ЗСУ, імовірно, вони зосереджують основні свої зусилля, аби провести наступальну операцію у Східній операційній зоні.

Крім того, повідомляється, що можна спостерігати часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків.

"Водночас ворог здійснює підготовку до переміщення додаткових підрозділів (резервів) Східного військового округу для ведення бойових дій на території України", – зазначили в Генштабі ЗСУ.

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