Это был не единственный платеж, который он получил от российского агента для распространения контента накануне выборов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как россияне платят за публикации фейков о выборах в США

Инфлюенсер, известный под псевдонимом AlphaFox78 в соцсети X, – американец из Массачусетса.

Он регулярно публиковал мемы в поддержку бывшего президента Дональда Трампа. Именно он первым разместил опровергнутое впоследствии видео, на котором иммигрант из Гаити якобы заявляет, что дважды проголосует за вице-президента Камалу Харрис в штате Джорджия.

Обратите внимание! Госсекретарь Джорджии заявил, что все детали видео являются фальшивыми: от актеров до идентификационных карточек. По его словам, видео создали россияне.

Мужчина сообщил, что Симеон Бойков, российский пропагандист, известный в сети как "AussieCossack", предложил ему 100 долларов за публикацию видео, и он согласился.

AlphaFox сообщил, что Бойков просил его не общаться с CNN и впоследствии заблокировал его в Telegram.

Кто такой агент Бойков

CNN выяснили, что Бойков является зарегистрированным иностранным агентом России в Австралии. Недавно он получил российское гражданство и сейчас ищет убежища в российском консульстве в Сиднее. СМИ отмечает, что связь Бойкова с AlphaFox является очередным доказательством попыток России вмешиваться в выборы США.

ФБР не комментировало выплаты, а МИД России и Австралии также оставили запросы CNN без ответа. Оба аккаунта, и Бойкова, и AlphaFox, часто распространяли нарративы, которые американская разведка считает частью российской сети дезинформации "Storm-1516".

AlphaFox также признал, что ему платили за публикации с критикой Камалы Харрис и её мужа, связывая их с музыкантом Шоном "Дидди" Комбсом, хотя впоследствии разведка США опровергла эту связь как часть российской кампании влияния.

AlphaFox предоставил CNN скриншоты, где он задает Бойкову вопрос о подлинности видео перед публикацией. Он оправдывается, что стал лишь орудием распространения дезинформации, но не имел целью обман.