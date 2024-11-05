Це був не єдиний платіж, який він отримав від російського агента для поширення контенту напередодні виборів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як росіяни платять за публікації фейків про вибори у США

Інфлюенсер, відомий під псевдонімом AlphaFox78 у соцмережі X, – американець з Массачусетсу.

Він регулярно публікував меми на підтримку колишнього президента Дональда Трампа. Саме він першим розмістив спростоване згодом відео, на якому іммігрант з Гаїті нібито заявляє, що двічі проголосує за віцепрезидентку Камалу Гарріс у штаті Джорджія.

Зверніть увагу! Держсекретар Джорджії заявив, що всі деталі відео є фальшивими: від акторів до ідентифікаційних карток. За його словами, відео створили росіяни.

Чоловік повідомив, що Симеон Бойков, російський пропагандист, відомий в мережі як "AussieCossack", запропонував йому 100 доларів за публікацію відео, і він погодився.

AlphaFox повідомив, що Бойков просив його не спілкуватися з CNN і згодом заблокував його в Telegram.

Хто такий агент Бойков

CNN з’ясували, що Бойков є зареєстрованим іноземним агентом Росії в Австралії. Нещодавно він отримав російське громадянство й наразі шукає притулку в російському консульстві в Сіднеї. ЗМІ зазначає, що зв’язок Бойкова з AlphaFox є черговим доказом спроб Росії втручатися у вибори США.

ФБР не коментувало виплати, а МЗС Росії та Австралії також залишили запити CNN без відповіді. Обидва акаунти, і Бойкова, і AlphaFox, часто поширювали наративи, які американська розвідка вважає частиною російської мережі дезінформації "Storm-1516".

AlphaFox також визнав, що йому платили за публікації з критикою Камали Гарріс та її чоловіка, пов’язуючи їх з музикантом Шоном "Дідді" Комбсом, хоча згодом розвідка США спростувала цей зв’язок як частину російської кампанії впливу.

AlphaFox надав CNN скріншоти, де він ставить Бойкову питання про справжність відео перед публікацією. Він виправдовується, що став лише знаряддям поширення дезінформації, але не мав на меті обман.