Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що динаміка йшла на користь Гарріс. Упродовж останніх 2-3 тижнів у Трампа дещо зросли рейтинги. Але досі важко спрогнозувати, хто буде переможцем виборів у США.

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Чому у Трампа зросли рейтинги

Як наголосив Несвітайлов, все пов'язане з певними діями Трампа. Він дещо пом'якшив агресивність своєї риторики. Також на його бік активно увімкнувся Ілон Маск. І це дало свої результати.

Зменшення агресивності та дуже активне включення Ілона Маска зіграло як фактор "ікс". Підтримка почала поступово підвищуватися. Навіть у хитких штатах, де Гарріс його випереджала на 1%-1,5% в межах похибки, тепер Трамп так випереджає. Але теж в межах похибки,

– сказав Несвітайлов.

Де можна подивитися результати виборів у США

Ілон Маск дійсно виявився головною зброєю Дональда Трампа. Якщо той виграє вибори, то щонайменше 20% – це заслуга мільярдера. Він є головним спонсором його кампанії та організував лотерею з розіграшем мільйонів доларів. Також Маск активно їздив агітувати за Трампа на мітингах.

Нагадаємо, що вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Зазвичай переможець відомий вже пізно вночі або на ранок наступного дня.