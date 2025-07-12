Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий движения "Наш выход".

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В России пополнили список "иноагентов"

Общественное движение "Наш выход" уже второй год помогает семьям в поисках пропавших, способствует оформлению статуса "военнопленного" в России, что дает шанс попасть в списки на обмен.

В январе 2024 года в Украине между движением "Наш выход" и украинским проектом "Хочу найти" был подписан меморандум о сотрудничестве. Это взаимодействие ускоряет процессы обмена военнопленными благодаря тому, что российский военнопленный получает статус "военнопленный" в России, он попадает на обмен, и Украина возвращает своего защитника или защитницу.

В свою очередь, россияне называют волонтеров "иноагентами" и делают все, чтобы скрыть масштабы трагедии и замолчать тему пленных, пропавших без вести.

Это решение стало для нас шоком! Мы никогда не занимались политикой – мы делали помощь. Наша цель с самого начала была простой и человеческой: помогать семьям, которые ищут своих пропавших на войне мужчин, возвращать домой мужчин, родителей, сыновей, братьев. Мы выступаем против войны, потому что ежедневно видим ее настоящие последствия – боль, отчаяние, смерть чьих-то близких и любимых,

– прокомментировали ситуацию представители движения.

"Наш выход" заявил, что не прекратит работу несмотря на решение министерства юстиции России. "Мы и в дальнейшем будем помогать, говорить правду и поддерживать тех, кого чиновники оставили лицом к лицу с болью. И ни один статус не лишит нас этого права", – заявили участники.