Горит частный сектор: Россия в очередной раз за день нанесла удар по Днепру

Росія тероризує Дніпро / Дніпропетровська ОВА
23 октября российские военные в очередной раз за день нанесли удар по Днепру. В городе вспыхнул пожар.
Об очередном вражеском обстреле сообщили в Днепропетровской ОВА.
популярные видео
Какие последствия атаки?
По словам главы ОВА Александра Ганжи, в результате атаки в частном секторе произошло возгорание. К сожалению, пострадали два человека. К тому же, еще один человек может находиться под завалами разрушенного частного дома.
В общей сложности повреждены по меньшей мере пять частных домов.
Последствия обстрела Днепра 23 октября / Днепропетровская ОВА
1 / 3
Воздушная тревога в Днепровском районе была объявлена с 15.20 до 16.01. В тот период времени воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе реактивных беспилотников для областного центра. Вражеские цели летели в направлении города с юга и юго-востока.
Отметим, что регион постоянно находится под ударами окупантов. Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Россия атаковала критическую инфраструктуру Днепра и пригорода, где под обстрелом оказались гражданские склады.
В этот же день, 23 октября, агрессор нанес удары по Харькову. В частности, россияне атаковали Основанский район города реактивными беспилотниками. В результате удара две женщины подверглись острой реакции на стресс. Также зафиксированы повреждения четырех автомобилей и фасада здания гражданского предприятия.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии