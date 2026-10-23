Палає приватний сектор: Росія вкотре за день вдарила по Дніпру

Про черговий ворожий обстріл повідомили в Дніпропетровській ОВА.

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Які наслідки атаки?

За словами очільника ОВА Олександра Ганжі, в приватному секторі внаслідок атаки сталось займання. Попередньо, постраждали люди.

Фахівці уточнюють інформацію щодо наслідків чергового ворожого удару по Дніпрі.

Повітряна тривога у Дніпровському районі була оголошена з 15:20 до 16:01. У той період часу Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу реактивних безпілотників для обласного центру. Ворожі цілі летіли у напрямку міста з півдня та південного сходу.

Зазначимо, що регіон постійно перебуває під ударами окупантів. Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Росія атакувала критичну інфраструктуру Дніпра та передмістя, де під обстрілом опинилися цивільні склади.