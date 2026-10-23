Росія вдарила по Харкову: є постраждалі

У п'ятницю, 23 жовтня, Росія вдарила по Харкову. Під обстрілом опинився Основ'янський район міста.
Відомо про постраждалих. Про це написали начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехова.
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Які наслідки обстрілу?
Вдень 23 жовтня Росія атакувала Основ'янський район Харкова. Під час останнього влучання реактивних дронів країни-агресорки жінки 46 і 37 років отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу.
На місці атаки пошкоджений фасад будівлі цивільного підприємства та 4 автомобілі.
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