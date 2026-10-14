Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Что известно об атаке дронов на Ивано-Франковск?

Российский реактивный "Шахед" атаковал Ивано-Франковск. Известно, что противовоздушная оборона отражала воздушную атаку.

Реактивный БПЛА курсом на Ивано-Франковск с востока,

– Воздушные силы предупреждали об опасности.

Мэр призвал не снимать и не публиковать работу ПВО. В регионе продолжается воздушная тревога, в то же время мониторинговые каналы сообщают о доразведке воздушного пространства для обнаружения дронов.

Находитесь в безопасных местах до официального отбоя воздушной тревоги. Не игнорируйте сигналы опасности и следуйте рекомендациям.

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Напомним, утром 14 октября российские войска атаковали Ровно, ударив по жилому сектору и двум промышленным предприятиям. В результате обстрела пострадали восемь человек, среди них – 14-летний мальчик, четверых раненых госпитализировали. Также загорелись четыре частных автомобиля и кровля трехэтажного жилого дома, выбило окна и повредило соседнее здание. Вечером спасатели завершили разбор завалов и ликвидацию последствий обрушения конструкций.

Кроме того, утром Россия атаковала Луцк реактивным дроном, попав на склад европейских товаров "Еврогруппа". В результате удара по городу погибли шесть человек, еще 13 пострадали, среди них – ребенок. Один из раненых находится в критическом состоянии.

