Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Що відомо про атаку дронів на Івано-Франківськ?

Російський реактивний "Шахед" атакував Івано-Франківськ. Відомо, що протиповітряна оборона відбивала повітряну атаку.

Реактивний БпЛА курсом на Івано-Франківськ зі сходу,

– Повітряні сили попереджали про небезпеку.

Міський голова закликав мешканців не знімати та не публікувати роботу ППО. У регіоні триває повітряна тривога, водночас моніторингові канали повідомляють про дорозвідку повітряного простору для виявлення дронів.

Перебувайте в безпечних місцях до офіційного відбою повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали небезпеки та дотримуйтеся рекомендацій.

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Нагадаємо, зранку 14 жовтня російські війська атакували Рівне, вдаривши по житловому сектору та двох промислових підприємствах. Унаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, серед них – 14-річний хлопчик, четверо поранених госпіталізували. Також загорілися чотири приватні автомобілі та покрівля триповерхового житлового будинку, вибило вікна й пошкодило сусідню будівлю. Увечері рятувальники завершили розбір завалів і ліквідацію наслідків обвалу конструкцій.

Крім того, вранці Росія атакувала Луцьк реактивним дроном, влучивши у склад європейських товарів "ЄвроГурт". Унаслідок удару по місту загинули шестеро людей, ще 13 постраждали, серед них – дитина. Один із поранених перебуває в критичному стані.