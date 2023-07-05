Такую информацию озвучил командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин.
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Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 миллион снарядов в год. Она потеряла 2,5 тысячи танков, а в лучшем случае может производить 200 новых танков в год,
– объяснил Радакин.
Контрнаступление нельзя привязывать к срокам
Кстати, британский командующий прокомментировал и контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он отметил, что западные союзники Киева надеялись на скорый прорыв украинских войск. Однако высокая плотность российских минных полей, отсутствие воздушного прикрытия украинских сил и не в полной мере предоставленное военное оборудование осложнили контрнаступательную кампанию.
Да и вообще, по словам Радакина, было несправедливо привязывать украинские наступательные действия к определенному сроку, ведь контрнаступление является комплексом мер.
Что известно о потерях россиян на войне
- По состоянию на утро 5 июля российская армия лишилась в Украине 231 700 бойцов. Только за минувшие сутки ряды павших оккупантов пополнили 670 вражеских солдат.
- Наши воины на протяжении 4 июля уничтожили 3 российских танка, 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 9 единиц РСЗО, средство ПВО, 12 беспилотников, 22 единицы автомобильной техники, 8 единиц специальной техники.