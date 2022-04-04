Россия вооружает своих военных техникой, которой более 30 лет

В России приступили к скрытой мобилизации резервистов. Привлечь планируют более 60 тысяч новых оккупантов. Вражеская армия предоставит им военную технику, которой более 30 лет.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины утром 4 апреля.

Важно Зачистка Сумщины и вероятное наступление на Северодонецк: основное за 40 день войны

По информации Генштаба, командование войска оккупантов приступило к мерам скрытой мобилизации резервистов, для приведения воинских частей к штатам военного времени. Предпочтение будет предоставляться лицам, уже имеющим боевой опыт.

Враг планирует укомплектовать вооружением и военной техникой путем снятия с хранения устаревшей техники. При этом некоторые образцы хранятся на складах или военных базах более 30 лет.

К теме – Вечернее обращение Зеленского за 3 апреля: смотрите видео