Институт экономики и мира опубликовал свой ежегодный отчет "Глобальный индекс мира" (Global Peace Index, GPI). Украина в этом списке поднялась на одну позицию и занимает 148 место. Десятая с конца - Россия.

При составлении рейтинга "Глобального индекса мира", исследователи учитывают 23 показателя, среди которых – уровень насилия и преступности в стране, уровень убийств, количество заключенных, уровень политического террора, наличие военных действий и террористических актов, а также импорт и экспорт вооружений, наличие ядерного оружия, расходы на оборону и тому подобное.

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В сравнении с предыдущим годом, Украина поднялась на одну позицию. Теперь наша страна на 148 позиции из 163 стран. Исследователи отмечают неутешительную ситуацию в нашей стране с тем, что они назвали "внутренним конфликтом", а также отношения с соседними странами. Там мы получили пять из пяти (высшая оценка – самая плохая). Также у нас плохая ситуация с восприятием преступности, жестокость во время демонстраций, количество убийств, доступность оружия.

В Европе хуже всего обстоит ситуация с безопасностью и миролюбием только у Турции (150-е место) и России (154-е место).



Карта миролюбивых стран мира / Иллюстрация Global Peace Index

Что касается России, то страна десятая с конца в списке миролюбия. Там она была и в 2019 году. Кроме того, в категории "Милитаризация" (туда входят военные расходы, численность военнослужащих, запасы ядерного и тяжелого вооружения, доступность огнестрельного оружия и т.п.) Россия на предпоследнем месте, уступая "лидерство" только Израилю.

Что до наиболее миролюбивых стран, то на первом месте Исландия. Далее следуют Новая Зеландия и Португалия. Топ-10 замыкает Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

В противоположном конце на последнем месте – Афганистан. Далее следуют Сирия и Ирак. Выше разместились Южный Судан, Йемен, Сомали, Ливия, Конго, Центрально-Африканская Республика и Россия.