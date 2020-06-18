Інститут економіки та миру опублікував свій щорічний звіт "Глобальний індекс миру" (Global Peace Index, GPI). Україна в цьому списку піднялася на одну позицію та займає 148 місце. Десята з кінця - Росія.

При складанні рейтингу "Глобального індексу миру", дослідники враховують 23 показники, серед яких – рівень насильства і злочинності в країні, рівень вбивств, кількість в'язнів, рівень політичного терору, наявність воєнних дій та терористичних актів, а також імпорт і експорт озброєнь, наявність ядерної зброї, витрати на оборону тощо.

Читайте також Нестача води в Криму та зміна влади в РФ: що може спричинити активацію бойових дій Росією

В порівняні з попереднім роком, Україна піднялася на одну позицію. Тепер наша країна на 148 позиції зі 163 країн. Дослідники відзначають невтішну ситуацію в нашій країні з тим, що вони назвали "внутрішнім конфліктом", а також відносини з сусідніми країнами. Там ми отримали п'ять з п'яти (найвища оцінка є найгіршою). Також в нас погана ситуація зі сприйняттям злочинності, жорстокість під час демонстрацій, кількість вбивств, доступність зброї.

В Європі гірша ситуація з безпекою та миролюбністю лише в Туреччини (150-е місце) та Росії (154-е місце).



Карта миролюбних країн світу / Ілюстрація Global Peace Index

Щодо Росії, то країна десята з кінця в списку миролюбності. Там вона була і у 2019 році. Окрім того, в категорії "Мілітаризація" (туди входять військові витрати, чисельність військових, запаси ядерного та важкого озброєння, доступність вогнепальної зброї тощо) Росія на передостанньому місці, поступаючись "лідерством" лише Ізраїлю.

Щодо найбільш миролюбних країн, то на першому місці Ісландія. Далі йдуть Нова Зеландія та Португалія. Топ-10 замикає Австрія, Данія, Канада, Сінгапур, Чехія, Японія та Швейцарія.

У протилежному кінці на останньому місці – Афганістан. Далі йдуть Сирія та Ірак. Вище розмістилися Південний Судан, Ємен, Сомалі, Лівія, ДР Конго, Центрально-Африканська Республіка та Росія.