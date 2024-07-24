Это может свидетельствовать, что их россияне используют для трансплантации. Украинцы призвали остановить эти преступления.

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Органы украинских воинов могут продавать на черном рынке

Жена одного из военнопленных защитников Мариупольского гарнизона попросила президента Турции поддержать создание медицинской комиссии, которая могла бы следить за состоянием здоровья украинских и российских военнопленных.

На сегодня уже точно известно, что мы получаем тела замученных из плена. Мы получаем не только замученные тела, а тела, которые, к сожалению, без органов. То есть это подтверждает тот факт, что черный рынок трансплантологии органов России работает. И, к сожалению, работает с нашими военнопленными. Поэтому я считаю, что об этом надо говорить на весь мир, чтобы остановить это преступление,

– сказала женщина.

В то же время Василий Боднар выразил надежду, что Турция поможет семьям военнопленных собрать информацию об их родных и обменять их. В частности, военнослужащих из Мариупольского гарнизона, которых Россия отказывается возвращать.

"Мы видим, в каком состоянии здоровья возвращаются наши ребята. Это не передать словами: они худые, им нужна медицинская помощь. Каждый раз состояние их здоровья ухудшается в плену. Идет третий год. И дождемся ли, и дождутся ли они этого обмена? Мы не знаем. И поэтому мы переживаем... Многие родные не дождались своих детей из плена. Это очень страшно", – сказала мама военнослужащего, который уже три года находится в плену в России.