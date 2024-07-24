Це може свідчити, що їх росіяни використовують для трансплантації. Українці закликали зупинити ці злочини.

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Органи українських воїнів можуть продавати на чорному ринку

Дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону попросила президента Туреччини підтримати створення медичної комісії, яка б могла стежити за станом здоров'я українських та російських військовополонених.

На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону. Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Росії працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин,

– сказала жінка.

Водночас Василь Боднар висловив сподівання, що Туреччина допоможе родинам військовополонених зібрати інформацію про їхніх рідних і обміняти їх. Зокрема, військовослужбовців з Маріупольського гарнізону, яких Росія відмовляється повертати.

"Ми бачимо, в якому стані здоров'я повертаються наші хлопці. Це не передати словами: вони худі, їм потрібна медична допомога. Кожного разу стан їх здоров'я погіршується в полоні. Іде третій рік. І чи дочекаємось, і чи вони дочекаються цього обміну? Ми не знаємо. І тому ми переживаємо… Багато рідних не дочекалися своїх дітей з полону. Це дуже страшно", – сказала мама військовослужбовця, який уже три роки перебуває у полоні в Росії.