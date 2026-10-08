Россия вспомнила технологии Второй мировой: спасут ли аэростаты от украинских дронов

Россия ищет новые способы защитить стратегические объекты от украинских беспилотников и для этого обратилась даже к опыту Второй мировой войны. Речь идет об аэростатных заграждениях с тросами, которые должны создавать физическое препятствие на пути дронов.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала отметил, что не является военным экспертом и не берется оценивать техническую эффективность таких систем. В то же время он обратил внимание на то, как быстро меняются средства нападения и защиты в войне и кто, по его мнению, быстрее проходит этот технологический цикл.

Россия возвращается к аэростатным заграждениям

В России для борьбы с украинскими беспилотниками начали демонстрировать аэростатные системы, подобные тем, которые использовались для защиты воздушного пространства еще во время Второй мировой войны. Тросы между аэростатами можно поднимать на нужную высоту, чтобы они оказывались на маршруте дрона.

Во время продемонстрированных испытаний беспилотник зацепился за трос и не смог продолжить полет. Для защиты больших промышленных объектов, однако, таких комплексов понадобится значительно больше.

Назад в прошлое. Теоретически, конечно, если аэростатов будет очень много, наверное, дронам будет трудно пролететь,

– сказал Яковенко.

Он не отрицает, что таким способом можно создать определенную защиту от беспилотников, однако сразу же разделил угрозу от дронов и других типов вооружения.

Я не уверен, что эти аэростаты, например, помогут против баллистики. Сильно сомневаюсь, что баллистическую ракету они смогут остановить этими веревками,

– отметил журналист.

Он предположил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Москве и пусковым установкам будут продолжаться, а Россия параллельно будет искать новые способы защиты своих объектов.

Технологическое соперничество между Украиной и Россией продолжается

Противостояние между средствами нападения и обороны, как считает Яковенко, будет постоянно меняться. После появления одного способа защиты будут появляться новые средства его преодоления, причем Украина, по его оценке, проходит этот процесс быстрее.

Я думаю, что это соревнование между наступательным и оборонительным вооружением будет продолжаться. И разница заключается в том, что у Украины все это происходит быстрее,

– пояснил он.

В то же время Россия также развивает собственные средства поражения. Среди проблем для Украины в разговоре упомянули реактивные дроны, которые собирают в Елабуге с использованием китайских реактивных двигателей, а также российские баллистические ракеты.

В научно-технологическом и военном плане Украина, по-видимому, опережает Россию. Поэтому эти аэростаты прошлого века вряд ли смогут защитить российские НПЗ и вообще российские города,

– высказал мнение Яковенко.

Среди украинских разработок он упомянул большое количество роботизированных систем, которые уже используются на фронте. При этом Россия, как подчеркнул журналист, тоже не стоит на месте и продолжает создавать средства, которые могут осложнить ситуацию для Украины.

Яковенко оценил защиту России от дронов с помощью аэростатов: смотрите видео