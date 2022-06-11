Россия все еще имеет достаточный потенциал для ведения долговременной войны против Украины, – ГУР

Продолжаются 107 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. К сожалению, у страны-агрессорки все еще есть достаточный потенциал для ведения долговременной войны против нашего государства.

Вместе с тем, Кремль не отказался от плана полного захвата Украины. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Россия имеет достаточно ресурсов для длительных боевых действий

Вооруженные Силы Украины сорвали план путинского "блицкрига" по захвату Киева, Харькова и Одессы. Поэтому сейчас основные свои усилия русские кафиры сосредоточили на Востоке нашего государства. По данным украинской военной разведки, у России все еще есть достаточный потенциал для ведения долговременной войны против Украины.

По информации Вадима Скибицкого, враг сейчас применяет на территории нашего государства всего 103 батальонно-тактические группы , которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Еще около 40 БТГр российских кафиров находятся в резерве и могут быть использованы в полномасштабной вине против Украины впоследствии.

У нас есть подтвержденная информация, что россияне имеют план на 120 дней войны . Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха на Востоке Украины,

– сообщил Скибицкий.

Чиновник также добавил, что цели так называемой "специальной военной операции", заявленной Путиным в начале широкомасштабного вторжения, российским оккупантам так и не удалось достичь .

К слову, представитель ГУР МО отметил, что, учитывая военные неудачи российских захватчиков, генеральный штаб России вынужден каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать свои усилия исключительно на определенных направлениях.

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Потери России в полномасштабной войне против Украины

Несмотря на огромные резервы, Россия уже понесла беспрецедентные потери в широкомасштабной войне против нашего государства, развязанной ею 24 февраля. Так, по состоянию на 11 июня, Вооруженным Силам Украины уже удалось уничтожить:

личного состава – 32 050 российских оккупантов;

российских оккупантов; вражеских танков – 1419 единиц;

боевых бронированных машин врага – 3466 единиц;

артиллерийских систем россиян – 712 единиц;

ракетных систем залпового огня – 222 единицы;

средств противовоздушной обороны – 97 единиц;

самолетов – 212 единиц;

вертолетов – 178 единиц;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 579 единиц;

крылатых ракет – 125 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2448 единиц;

специальной техники – 54 единицы.

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