Россия все еще может обстреливать инфраструктуру Украины с территории Беларуси

Оккупанты сорок третий день полномасштабно атакуют Украину. Россияне могут разрушать с воздуха объекты на Волынском направлении.

Об этом 7 апреля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Российские убийцы используют Беларусь как площадку для обстрелов Украины.

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"На Волынском направлении существует возможность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси", – сообщили в Генштабе.

Восстанавливают боеспособность

В ВСУ отметили, что на Полесском направлении россияне не активны. Однако они совершают демонстрационные действия, чтобы не допустить переброски украинских военных на другие направления.

Отдельные подразделения оккупантов восстанавливают боеспособность и перегруппировываются в Беларуси. Их, вероятно, направят для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении,

– считают в Генштабе.

Важно – полный отчет Генштаба: смотрите видео