Россия все еще не понимает причин, по которым они точно проиграют войну, – Подоляк
Источник:твитер Михаила Подоляка
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал не разглашать информацию о поставках оружия в Украину. Также Подоляк просит не говорить о контрнаступлении украинских военных.
Контрнаступления будут по всем направлениям
Об этом советник главы ОП сказал в своем обращении, которое опубликовал в твиттере. Во-первых, Подоляк заметил, что Россия на 25-й день войны до сих пор не осознала, что потерпит фиаско.
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Россия все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну. Обязательно объясним. На всех фронтах – военном, дипломатическом, санкционном и переговорном,
– написал Подоляк.
Вместе с тем, он призвал чиновников не разглашать любую информацию о поставке оружия в Украину, пока оно не начнет работать на фронте.
Кроме того, он попросил на региональном уровне не говорить о передислокации украинских войск, которые готовятся к контрнаступлению.
Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша территория. ВСУ понимают, откуда и как надо атаковать,
– отметил Подоляк.
В завершение советник руководителя ОП успокоил украинцев, что "нет никакой измены и не будет".
Смотрите видео обращения Подоляка