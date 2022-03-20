Россия все еще не понимает причин, по которым они точно проиграют войну, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал не разглашать информацию о поставках оружия в Украину. Также Подоляк просит не говорить о контрнаступлении украинских военных.

Контрнаступления будут по всем направлениям

Об этом советник главы ОП сказал в своем обращении, которое опубликовал в твиттере. Во-первых, Подоляк заметил, что Россия на 25-й день войны до сих пор не осознала, что потерпит фиаско.

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Россия все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну. Обязательно объясним. На всех фронтах – военном, дипломатическом, санкционном и переговорном,

– написал Подоляк.

Вместе с тем, он призвал чиновников не разглашать любую информацию о поставке оружия в Украину, пока оно не начнет работать на фронте.

Кроме того, он попросил на региональном уровне не говорить о передислокации украинских войск, которые готовятся к контрнаступлению.

Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша территория. ВСУ понимают, откуда и как надо атаковать,

– отметил Подоляк.

В завершение советник руководителя ОП успокоил украинцев, что "нет никакой измены и не будет".

Смотрите видео обращения Подоляка