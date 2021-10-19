Информация о таком решении оккупантов появилась в соответствующем "постановлении". Так называемый "исполняющий обязанности главного санитарного врача по Крыму" Дмитрий Крутиков отметил, что решение приняли в связи со стремительным ростом случаев коронавируса на полуострове.
Обратите внимание В оккупированном Крыму всплеск COVID-19: за сутки выявили рекордное число больных
Профессии, попавшие под обязательную вакцинацию
В список тех, в отношении кого ввели обязательную вакцинацию, вошли социальные рабочие и работники сферы общественного питания, а также:
- учителя;
- медики;
- продавцы.
В то же время оккупационная власть ввела необходимость прививки против коронавируса для работников гостиниц, общественного транспорта, почтовых отделений, а также:
- салонов красоты;
- фитнес-центров;
- сферы ЖКХ и энергетики;
- культурных и выставочных мероприятий (театров и кинотеатров в частности).
Читайте также Евросоюз осудил российскую "перепись населения" в оккупированном Крыму
Под обязательную вакцинацию попали и "государственные и муниципальные служащие", работники органов так называемой "власти". В "постановлении" оккупантов говорится, что до 15 ноября необходимо прививать 80% работников от численности штата. Полную иммунизацию хотят провести до 20 декабря.
Ситуация с COVID-19 в Крыму: последние новости
- В сентябре 2021 года в Ялте зафиксировали критическую ситуацию с медицинскими работниками – не хватало 50% врачей. Ситуация была напряженная и из-за пандемии коронавируса.
- Оккупационные власти Крыма уже вводили обязательную вакцинацию для работников учреждений, предоставляющих услуги по санаторно-курортному лечению и организации отдыха и оздоровления детей в частности.
- 10 октября в оккупированном Россией Крыму за сутки зарегистрировали более 500 новых случаев заражения коронавирусом – это наибольшее количество от начала пандемии.