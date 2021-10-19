Информация о таком решении оккупантов появилась в соответствующем "постановлении". Так называемый "исполняющий обязанности главного санитарного врача по Крыму" Дмитрий Крутиков отметил, что решение приняли в связи со стремительным ростом случаев коронавируса на полуострове.

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Профессии, попавшие под обязательную вакцинацию

В список тех, в отношении кого ввели обязательную вакцинацию, вошли социальные рабочие и работники сферы общественного питания, а также:

учителя;

медики;

продавцы.

В то же время оккупационная власть ввела необходимость прививки против коронавируса для работников гостиниц, общественного транспорта, почтовых отделений, а также:

салонов красоты;

фитнес-центров;

сферы ЖКХ и энергетики;

культурных и выставочных мероприятий (театров и кинотеатров в частности).

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Под обязательную вакцинацию попали и "государственные и муниципальные служащие", работники органов так называемой "власти". В "постановлении" оккупантов говорится, что до 15 ноября необходимо прививать 80% работников от численности штата. Полную иммунизацию хотят провести до 20 декабря.

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