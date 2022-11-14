Страна-оккупант ввела ограничения против актера Джима Керри и актрисы Кэтрин Винник. Также в списке ограничений оказался журналист Степан Бандера – внук Степана Бандеры. Новость радостно сообщили росСМИ, информирует 24 канал.

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Въезд в Россию запретили десяткам граждан Канады. Трудно даже вообразить, каким "шоком" для них стало то, что они больше не смогут спланировать отпуск на российских болотах.

Кэрри теперь не сможет побывать в Твери. Винник не осуществит свою "мечту" – увидеть Калугу. А Бандера никогда не побывает в Белгороде.

Россия запретила въезд 200 гражданам США

На этой неделе Россия уже разрушила "мечты" 200 граждан США, которым запретили въезд в Россию.

В частности, в тур по "Золотому кольцу" уже не сможет отправиться семья Джо Байдена, а также муж Нэнси Пелоси – Пол Пелоси – и историк Тимоти Снайдер. Им придется пожертвовать своим "райским" отдыхом в России и проводить отпуск в цивилизованных странах с хорошим сервисом.

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