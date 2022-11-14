Країна-окупантка запровадила обмеження проти актора Джима Керрі та акторки Кетрін Винник. Також у списку обмежень опинився журналіст Степан Бандера – онук Степана Бандери. Новину радісно повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.

Зауважте У російському Подольську спалахнув завод, який виготовляє деталі для військової техніки

Загалом в'їзд до Росії заборонили десяткам громадянам Канади. Важко навіть уявити, яким "шоком" для них стало те, що вони більше не зможуть спланувати відпустку на російських болотах.

Керрі тепер не зможе побувати у Твері. Винник не здійснить свою "мрію" – побачити Калугу. А Бандера ніколи не побуває у Бєлгороді.

Росія заборонила в'їзд 200 громадянам США

Цього тижня Росія вже зруйнувала "мрії" 200 громадян США, яким також заборонили в'їзд до Росії.

Зокрема, у тур по "Золотому кольцу" вже не зможе вирушити родина Джо Байдена, а також – чоловік Ненсі Пелосі – Пол Пелосі – та історик Тімоті Снайдер. Їм доведеться пожертвувати своїм "райським" відпочинком у Росії й проводити відпустку у цивілізованих країнах з хорошим сервісом.

Зауважте – пропагандистка Скабєєва впала в істерику: дивіться відео