Россия ввела санкции против Канады: в список попала жена Трюдо
Россияне решили ответить на санкции, введенные Канадой. Они твердо убеждены, что у них есть хоть какая-то сила.
Россияне до сих пор твердо убеждены в том, что играют какую-то роль на международной арене. Они совершенно серьезно продолжают внедрять "зеркальные" санкции в ответ на реакцию цивилизованного мира на их преступления.
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Санкции России против Канады
Российский МИД решил порадовать 26 граждан Канады наложенными на них санкциями. Оккупанты решили запретить им въезд в ответ на санкции Канады.
Среди попавших в "черный список" россиян оказалась и жена Джастина Трюдо Софи. В России заявили, что список будет расширяться, ведь "режим Трюдо" в Канаде взял курс на "русофобию".
Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании вооруженных сил. Вслед за обнародованием этого перечня его фигуранты будут внесены в общий список канадских "закрытцев", размещенный на сайте МИД,
– говорится в сообщении россиян.
Санкции Канады против России
Вчера, 20 мая, Канада объявила о введении санкций против 14 россиян. Канада запретила ввоз и вывоз в Россию предметов роскоши, а также компьютерной техники. Еще раньше Канада запретила въезд в страну русскому диктатору Владимиру Путину и еще приблизительно тыщи русских людей.
Война России против Украины: последние новости
- Российские кафиры осуществили ракетный обстрел Ровенщины, вражеский боеприпас попал в военный объект. В результате атаки россиян пострадали 6 человек. Местные жители предупреждают о вероятности повторных обстрелов.
- Также россияне обстреляли школу в Северодонецке. К сожалению, кафиры убили женщину и ее сына. Всего в течение суток 20 мая кафиры совершили 35 обстрелов городов в Луганской области.
- В Херсонской области кафиры начали готовиться к контрнаступлению ВСУ. Они замешивали мосты через Ингулец и проводят другие действия по укреплению своих позиций.