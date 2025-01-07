Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько дронов сбили в ночь на 7 января
Атака "Шахедами" началась в 19:30 6 января.
Враг атаковал наше государство в ночь на 7 января с трех направлений. Часть выпущенных беспилотников не достигла цели, а некоторые улетели обратно, в Россию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также "Хороших россиян" уже более 800 тысяч: потери врага на 7 января
Атака "Шахедами" началась в 19:30 6 января.