Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также "Хороших россиян" уже более 800 тысяч: потери врага на 7 января

Сколько дронов сбили в ночь на 7 января

Атака "Шахедами" началась в 19:30 6 января.