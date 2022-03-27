Россия выпустила рекордное количество ракет: Украина установила рекорд, сбив большинство из них

В субботу, 26 марта, российские оккупанты выпустили по территории Украины рекордное количество ракет, в то время как украинская ПВО установила рекорд. Сколько это стоило врагу – читайте дальше.

Согласно данным издания, которое ссылается на собственные источники, речь идет о 52 ракетах, выпущенных с кораблей Черноморского флота в акватории Севастополя, а также о по меньшей мере 18 ракетах с территории соседней Беларуси.

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Россия выпустила рекордное количество ракет по Украине за день

Примерная стоимость этих ракет пересекла отметку в 340 миллионов долларов прямых производственных затрат с учетом цен в 2020 году. В то время как с расходами на логистику эта цифра вырастет до полумиллиарда долларов только за ракеты с кораблей Черноморского флота.

Рекорд Украины

В то же время Украина установила рекорд, сбив подавляющее большинство вражеских ракет. Из как минимум 70 выпущенных ракет долетели всего 8. Все остальные были уничтожены в небе. Напомним, что 26 марта российские оккупанты обстреляли территории, находящиеся неподалеку от границы с Польшей. В тот же день в соседней стране с официальным визитом находился президент США Джозеф Байден. В частности, враг обстрелял Львов.

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