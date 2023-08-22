Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что захватчики будут продолжать прибегать к провокациям с целью дестабилизации гражданского судоходства в Черном море.

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Чего пытается достичь Россия в Черном море

Несмотря на уменьшение количества террористических обстрелов Юга Украины, планы окупантов остаются неизменными.

"Россия делает все для того, чтобы отстранить Украину от соглашения о зерновом коридоре. Кремль стремится уничтожить или повредить украинскую портовую инфраструктуру до такой степени, чтобы Украина просто не была способна экспортировать зерно морем", – пояснил Мусиенко.

Также Россия будет создавать другие искусственные препятствия для судоходства в Черном море, например брутальные проверки гражданских судов русскими военными. Это будет существенно завышать риски для судов, которые будут пытаться работать в таких условиях, и, соответственно, будет увеличивать стоимость их страхования.

Враг надеется сделать перевозку украинских товаров по морю максимально невыгодной, а также существенно снизить их объемы. Но Украина продолжает последовательно воплощать свою стратегию в вывозе своего зерна без участия России.

Александр Мусиенко о ситуации с зерновой инициативной: смотрите видео

Переговоры о возобновлении зерновой сделки: последние новости

  • Россия стремится договориться с Турцией и Катаром об экспорте зерна без участия Украины. Как сообщает Bild, оккупанты работают над тем, чтобы поставлять свое зерно на рынки стран Африки и Азии, параллельно не допуская к ним Украину.
  • В то же время Турция, по сообщению Sabah, стремится возобновить зерновое соглашение в старой редакции и якобы не считает, что другие альтернативы этому соглашению могут быть действенными. Анкара стремится провести новый раунд переговоров по соглашению с участием всех сторон.
  • Украина усиленно готовит альтернативные маршруты по вывозу своего зерна. В частности, через Дунай и по суше, в также – через румынские порты. Также готовится решение по страхованию из государственного бюджета судов, которые будут вывозить украинскую агропродукцию.