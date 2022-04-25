Россия выслала из страны 40 немецких дипломатов

Россия решила отправить 40 сотрудников посольства Германии. Это сделали в ответ на аналогичные действия Берлина.

Об этом сообщает российский МИД, передает 24 канал.

К теме Более 80% украинцев считают "простых россиян" виновными во вторжении

Соответствующая нота была вручена послу Германии в России Гезу Андреасу фон Гайру. Также РФ выдворит около 40 германских дипломатов.

Ранее Германия объявила 30 сотрудников посольства России персонами нон грата. Глава МИД страны Анналена Бербок заявила, что они "ежедневно работали против свободы и единения общества".

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это "злостным актом немецкой политической машины".

Добавим, что с начала войны России против Украины из западных стран в общей сложности было выслано более 400 российских дипломатов. Москва обычно отвечает таким высылкам аналогичными мерами.

К слову, Германия блокирует ограничения ЕС в отношении России. Депутаты Европарламента обратились к Олафу Шольцу с требованием прекратить блокировку санкций против России.

Вы могли пропустить – важное заявление Остина после встречи с Зеленским: видео