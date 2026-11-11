Россия высылает дипломата Молдовы после скандала с беспилотником и взрывчаткой

Россия объявила о высылке сотрудника посольства Молдовы в ответ на решение Кишинева выдворить российского дипломата. Причиной дипломатического конфликта стал беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории Молдовы в конце октября.

Об этом сообщает МИД России.

Что известно о высылке молдавского дипломата?

Во вторник, 10 ноября, в Министерство иностранных дел России вызвали посла Молдовы Лилиана Дария. Ему выразили протест в связи с решением Кишинева объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата.

В Москве заявили, что молдавские власти якобы использовали "формальный повод" для выдворения российского дипломата. Речь идет об обнаружении на территории страны обломков беспилотника со взрывчаткой.

Российская сторона также утверждает, что Кишинев не предоставил доказательств российского происхождения дрона.

Отмечается, что отсутствие доказательств российского происхождения упомянутого БПЛА свидетельствует о надуманном характере соответствующего решения, которое стало очередным недружественным шагом Молдовы. Его истинная цель – дальнейшее разрушение российско-молдавских отношений, имеющих многовековую историю,

– заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Послу Молдовы вручили ноту, в которой сообщили, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, объявляет одного из сотрудников молдавского посольства в России персоной нон грата.

Почему между Молдовой и Россией возник дипломатический конфликт?

Дипломатическое обострение началось 23 октября, когда на территории Молдовы обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Он упал в селе Киштельница примерно в 100 метрах от жилого дома.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и возложило ответственность за инцидент на Россию. После этого Кишинев объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата.

Президент Молдовы Мая Санду также подчеркнула, что российская война продолжает представлять угрозу для граждан ее страны.