Все ракетоносители находятся в пунктах базирования. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в воскресенье, 4 июня, сообщает 24 Канал.

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На этот раз активность враждебной была преимущественно в воздухе. Это были беспилотные летательные аппараты ударного типа и ракеты воздушного базирования. Морские ракетоносители, испугавшись шторма, были заведены в пункты базирования. Природа на нашей стороне,

– отметила Наталья Гуменюк.

Спикер объяснила, что еще до начала воздушной тревоги, ракетоносители оказались в пунктах базирования, потому что "море было против". Сейчас ракетоносителей на дежурстве нет.

На утро общее количество единиц в корабельной группировке в Черном море – 10.

Есть ли угроза атак с моря

Спикер оперативного командования "Юг" полковник Назаров также уточнил информацию о ситуации в море. В частности, в Азовском море на дежурстве находятся еще 2 корабля.

"В Черном и Азовском морях усилился шторм. Ракетоносители еще в полночь заведены в пункты базирования, на дежурстве остается 12 кораблей", – говорится в сообщении.

Кратко о ночной атаке

В ночь на 4 июня Россия применила комбинированную атаку.

Командование Воздушных сил ВСУ уточнили, что враг выпустил 5 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района .