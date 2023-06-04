Наразі усі ракетоносії перебувають в пунктах базування. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у неділю, 4 червня, інформує 24 Канал.

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Цього разу активність ворожа була переважно в повітрі. Це були безпілотні літальні апарати ударного типу і ракети повітряного базування. Морські ракетоносії, злякавшись шторму, були заведені в пункти базування. Природа на нашому боці,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Речниця пояснила, що ще до початку повітряної тривоги, ракетоносії опинилися в пунктах базування, тому що "море було проти". Зараз ракетоносіїв на чергуванні немає.

Станом на ранок загальна кількість одиниць в корабельному угрупованні в Чорному морі – 10.

Чи є загроза атак з моря

Спікер оперативного командування "Південь" полковник Назаров також уточнив інформацію щодо ситуації у морі. Зокрема, в Азовському морі на чергуванні перебуває ще 2 кораблі .

"В Чорному і Азовському морях посилився шторм. Ракетоносії ще опівночі заведено до пунктів базування, на чергуванні залишається 12 кораблів", – йдеться у повідомленні.

Коротко про нічну атаку

У ніч проти 4 червня Росія застосувала комбіновану атаку.

Командування Повітряних сил ЗСУ уточнили, що ворог випустив 5 іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.