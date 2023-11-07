Корабли типа "Буян-М" имеют сравнительно небольшие размеры и водоизмещение. Однако они могут поражать цели на расстоянии до 1500 – 2500 км.

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Тревогу игнорировать не стоит

Силы обороны юга Украины сообщают, что после продолжительной паузы россияне вывели на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель. Речь идет о малом ракетном корабле проекта "Буян-М". Известно, что он может иметь на борту 8 ракет типа "Калибр".

В ВСУ отмечают, что в этой связи уровень ракетной угрозы оценивается как очень высокий. Там призывают в случае воздушной тревоги не медля переходить в укрытие.

Предупреждены – значит, вооружены. Не паникуем, а реагируем: оперативно и грамотно. Берегите себя так, как Силы обороны берегут Украину,

– подчеркнули военные.

Корабль типа "Буян-М" вышел на дежурство / Силы обороны юга Украины

Ситуация в Черном море