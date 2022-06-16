Соответствующую информацию сообщили журналисты. В частности, по состоянию на 15 июня удалось показать фото кораблей врага.

Враг атаковал Одесщину 2 ракетами "Оникс": их сбили над морем

Оккупанты вывели в море большинство своих носителей ракет

СМИ сообщили, что речь идет о ракетах типа "Калибр". Известно, что один носитель ракет – подлодка "Алроса" снова отправили на ремонт после испытаний.

Однако известно, что у Куриной пристани в Севастопольской бухте пришвартовано восемь кораблей, в частности:

семь кораблей – Черноморского флота России;

и "Славутич" – украинский средний разведывательный корабль, корабль управления, который Россия захватила еще в феврале – марте 2014 во время оккупации Крыма. Следует упомянуть, что его бортовой номер – U510 – враги закрасили еще несколько лет назад.



Кафиры держат носителей ракет в Куриной бухте



Россия держит свои подлодки у причала в Южной бухте / Фото "Радио Свобода"

Журналисты рассказали, что второй слева – это фрегат проекта 11356Р "Буревестник".

В составе Черноморского флота есть три таких фрегата, которые с начала полномасштабного нападения имеют закрашенные бортовые номера (для усложнения идентификации однотипных единиц):

"Адмирал Григорьевич" с бортовым номером 494;

"Адмирал Эссен" – номер 490;

"Адмирал Макаров" – 499.

Также известно, что третий слева – это малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М. Их в Черноморском флоте четыре: "Вышний Волочек" (№ 609), "Орехово-Зуево" (№ 626), "Ингушетия" (№ 630) и "Грайворон" (№ 600).



Кафиры держат корабли в Южной бухте

По данным журналистов, в Южной бухте, которая является крупнейшим ответвлением Севастопольской бухты, пришвартованы две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка". Несмотря на это известно, что в составе Черноморского флота России есть шесть подводных лодок этого проекта:

Б-261 "Новороссийск";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старый Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпино".

Коротко о вражеских кораблях в Черном море

17 июня в море корабли врага пытаются изолировать районы боев и блокируют гражданские суда. В частности, соответствующие действия враг совершал в Черном и Азовском морях.

13 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что Россия держит в Черном море 5 носителей вражеских ракет . В частности говорилось об группировке кораблей и одной подводной лодке.

11 июня в Черном море было 4 вражеских судна. На них было ориентировочно 40 крылатых ракет .

Смотрите также – враг атаковал Одесщину из Крыма 2 ракетами "Оникс": видео