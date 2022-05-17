Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 17 мая по состоянию на 18:00.
Внимание Пока у россиян нет ПВО в Черном море, они не могут подходить к Николаеву и Одессе, – МВД
Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в целом на Юге
- На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили.
- В Генштабе отметили, что фиксировали обстрелы украинских подразделений из минометов и ствольной артиллерии.
- Российские оккупанты продолжают инженерные работы по дооборудованию второй линии обороны железобетонными конструкциями.