Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 17 травня станом на 18.00.

Увага У Чорному морі може бути 400 – 600 російських мін, – Братчук

Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства,

– йдеться у повідомленні.

Яка загалом ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили.

У Генштабі наголосили, що фіксували обстріли українських підрозділів з мінометів та ствольної артилерії.

Російські окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.

Зверніть увагу! Російські окупанти продовжують обстрілювати Одещину та Миколаївщину. Ворожі кораблі досі залишаються в акваторії Чорного моря, однак поки не можуть підійти ближче до наших кордонів.

Росія втрачає кораблі у Чорному морі

Раніше речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Однак судно змогли врятувати та пришвартувати у порту Севастополя. До слова, згодом його там і помітили.

Однією з найбільших втрат Росії у війні стало потоплення ракетного крейсера "Москва", який пішов на дно 13 квітня 2022 року. По крейсеру влучили українськими ракетами "Нептун".

Також відомо, що росіяни посилюють систему ППО на Зміїному. Останнім часом там загострились бої між Україною та окупантами. Острів навіть прозвали "морською Чорнобаївкою".

Головне про російські кораблі у Чорному морі

13 травня, стало відомо, що Росія вивела всі свої кораблі з Південної бухти в окупованому Севастополі.

Всі робочі підводні човни чорноморського флоту Росії зараз перебувають у морі. Зокрема це – 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка".

Підводні човни цього типу, окрім мінно-торпедного озброєння, несуть крилаті ракети "Калібр", які застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими та наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний 4 такими ракетами.

Детальніше – РФ перекинула на Зміїний ППО "Панцир" і "Тор-М2":