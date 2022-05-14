Судно пройшло до стоянки в Сухарній бухті

Про те, що судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" Чорноморського флоту Росії помітили у Севастополі, повідомив кореспондент "Крим.Реалії".

До слова Російські окупанти залишили на Зміїному мітки у вигляді літери "Z"

Повідомляється, що 14 травня близько 13 години за місцевим часом судно зайшло в акваторію Севастопольської бухти. Там "Всеволод Бобров" пройшов своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті.

ЗСУ вдарили по судну "Всеволод Бобров"

Джерела 24 каналу в українській розвідці повідомили, що в ніч на 12 травня спалахнула пожежа на російському судні тилового забезпечення проєкту 23120. Повідомлялося, що судно йшло в напрямку острова Зміїний.

12 травня речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю. Він заявив, що пошкоджень зазнав саме "Всеволод Бобров".

Повідомлялося, що судно змогли врятувати та пришвартувати у порту Севастополя.

Згодом тривала операція з порятунку екіпажу, а обгорілий корабель намагався дійти до Севастополя. За попередньою інформацією, судно таки змогли врятувати.

У "Крим.Реалії" зазначили, що судно "Всеволод Бобров" спущено на воду у 2016 році. Воно, увійшло до складу Чорноморського флоту Росії у серпні 2021 року. Повідомляється, що воно є найновішим судном Чорноморського флоту Росії.

Бої за острів Зміїний

Раніше – Росія намагається закріпитися на острові Зміїний, – розвідка Британії: дивіться відео