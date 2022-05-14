Судно прошло до стоянки в Сухарной бухте

О том, что судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Черноморского флота России было замечено в Севастополе, сообщил корреспондент "Крым.Реалии".

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Сообщается, что 14 мая около 13 часов по местному времени судно зашло в акваторию Севастопольской бухты. Там Всеволод Бобров прошел своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.

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Источники 24 канала в украинской разведке сообщили, что в ночь на 12 мая вспыхнул пожар на российском судне тылового обеспечения проекта 23120. Сообщалось, что судно шло в направлении острова Змеиный.

12 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю. Он заявил, что повреждения получил именно "Всеволод Бобров".

Сообщалось, что судно удалось спасти и пришвартовать в порту Севастополя.

Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа, а обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. По предварительной информации, судно удалось спасти.

В "Крым.Реалии" отметили, что судно "Всеволод Бобров" спущено на воду в 2016 году. Оно вошло в состав Черноморского флота России в августе 2021 года. Сообщается, что это новейшее судно Черноморского флота России.

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