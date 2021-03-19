Россия впервые в истории вывела все подводные лодки Черноморского флота в море. Там их привлекли к боевым задачам.

По словам старшего офицера бригады подводных лодок ЧФ капитана 1 ранга Анатолия Варочкина, такой формат боевого дежурства практикуется в мире впервые.

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Все субмарины ЧФ – в море

Все подводные лодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования,

– говорится в сообщении.

Ни одной подводной лодки на базе Черноморского флота нет. "Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств", – заявил Варочкин.

Он добавил, что все 6 современных подводных лодок выполняют различные задачи в море.

К слову, 19 марта в России отмечают День моряка – подводника.

Обратите внимание! В течение 19 – 29 марта в Черном море пройдут международные учения НАТО Sea Shield 21. За их организацию отвечает Румыния. В них примут участие 2,4 тысячи военных из Польши, Болгарии, Нидерландов, Греции, Испании, Румынии, США и Турции. Кроме того, привлекут 18 боевых кораблей и 10 самолетов.