Впервые в истории: Россия вывела все субмарины Черноморского флота в море
Россия впервые в истории вывела все подводные лодки Черноморского флота в море. Там их привлекли к боевым задачам.
Источник:"РИА Новости"
По словам старшего офицера бригады подводных лодок ЧФ капитана 1 ранга Анатолия Варочкина, такой формат боевого дежурства практикуется в мире впервые.
Читайте также Россия продолжает разворачивать военную базу в Красном море
Все субмарины ЧФ – в море
Все подводные лодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования,
– говорится в сообщении.
Ни одной подводной лодки на базе Черноморского флота нет. "Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств", – заявил Варочкин.
Он добавил, что все 6 современных подводных лодок выполняют различные задачи в море.
К слову, 19 марта в России отмечают День моряка – подводника.
Поделиться новостью