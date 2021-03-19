Росія вперше в історії вивела всі підводні човни Чорноморського флоту в море. Там їх залучили до бойових завдань.

За словами старшого офіцера бригади підводних човнів ЧФ капітана 1 рангу Анатолія Варочкіна, такий формат бойового чергування практикується у світі вперше.

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Усі субмарини ЧФ – у морі

Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування,

– йдеться в повідомлені.

Жодного підводного човна на базі Чорноморського флоту немає. "Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав", – заявив Варочкін.

Він додав, що всі 6 сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі.

До слова, 19 березня в Росії відзначають День моряка-підводника.

Зверніть увагу! Протягом 19 – 29 березня в Чорному морі пройдуть міжнародні навчання НАТО Sea Shield 21. За їхню організацію відповідає Румунія. У них візьмуть участь 2,4 тисячі військових з Польщі, Болгарії, Нідерландів, Греції, Іспанії, Румунії, США та Туреччини. Крім того, залучать 18 бойових кораблів і 10 літаків.