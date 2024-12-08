8 декабря сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска, что явилось фактическим свержением режима Асада. В настоящее время резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения находятся во власти повстанцев, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Россия сбежала из Сирии

После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве как плату за свою безопасность.

Отмечается, что 8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота страны-агрессорки.

Также оккупанты перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники самолетами с авиабазы ​​в Хмемими.

После взятия Дамаска оппозиционные в Асад силы движутся к побережью – вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализует поражение Кремля на Ближнем Востоке,

– отметили в разведке.

К слову, ранее премьер Сирии объяснил, что судьбу российских военных баз будут решать уже новые власти.