После того, как повстанцы захватили Дамаск, премьер страны Мухаммад аль-Джалали заявил о готовности к мирной передаче власти. Тем временем сам Башар Асад, вероятно, сбежал из столицы на самолёте и даже мог погибнуть, передает 24 Канал с ссылкой на Al Arabiya.

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Что будет с российскими военными базами в Сирии

Мухаммад аль-Джалали сообщил, что сейчас осуществляется переход власти к оппозиции. До формирования нового правительства, все старые министры останутся в Дамаске и продолжат работу.

В то же время все главные вопросы относительно будущего страны, включая российское военное присутствие в Сирии, будет решать новая власть страны.

Сам аль-Джалали отметил, что не планирует покидать Сирию. Он готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Премьер выразил надежду, что все будут действовать умеренно.

Сирийское правительство ведет переговоры с лидерами повстанцев, в частности с главой "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммадом аль-Джулани. Тот заверил, что не будет мести и репрессий.

К слову, утром 8 декабря сирийские повстанцы обьявили, что взяли под контроль Дамаск и это означает фактический крах режима Асада в Сирии. Украинцы уже успели создали десятки мемов о событиях в Сирии, в которых они сравнивают Асада с Януковичем.