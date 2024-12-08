Після того, як повстанці захопили Дамаск, прем'єр країни Мухаммад аль-Джалалі заявив про готовність до мирної передачі влади. Тим часом сам Башар Асад, ймовірно, втік зі столиці на літаку і навіть міг загинути, передає 24 Канал із посиланням на Al Arabiya.

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Що буде із російськими військовими базами у Сирії

Мухаммад аль-Джалалі повідомив, що наразі здійснюється перехід влади до опозиції. До формування нового уряду, усі старі міністри залишаться у Дамаску і продовжать роботу.

Водночас усі головні питання щодо майбутнього країни, включно із російською військовою присутністю у Сирії, вирішуватиме нова влада країни.

Сам аль-Джалалі наголосив, що не планує покидати Сирію. Він готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ. Прем'єр висловив сподівання, що всі діятимуть помірковано.

Сирійський уряд веде переговори з лідерами повстанців, зокрема з головою "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мухаммадом аль-Джулані. Той запевнив, що не буде помсти і репресій.

До слова, вранці 8 грудня сирійські повстанці оголосили, що взяли під контроль Дамаск і це означає фактичний крах режиму Асада в Сирії. Українці вже встигли створили десятки мемів про події в Сирії, в яких вони порівнюють Асада з Януковичем.