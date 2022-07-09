россия стягивает резервы со всей страны к границе Украины для новых атак, – разведка Британии

Оккупанты, несмотря на заявленную "оперативную паузу", собирают резервные силы со всей страны, чтобы перебросить их в Украину. Для этого враг разворачивает бронированные машины МТ-ЛБ, взятые из долгосрочного хранения.

Об этом сообщает британская разведка. Там заявили, что именно МТ-ЛБ используют в качестве основного транспорта для новых пехотных подразделений.

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Хотя МТ-ЛБ ранее использовались для поддержки с обеих сторон, россия долгое время считала их непригодными для большинства передовых транспортных задач пехоты.

Первоначально он был разработан в 1950-х годах как тягач для перетаскивания артиллерии, имеет очень ограниченную броню и устанавливает только пулемет для защиты.

Большинство же российских десантно-штурмовых подразделений первого эшелона в феврале были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2, которые имеют броню толщиной до 33 миллиметров и оснащены мощной 30-миллиметровой автоматической пушкой и пусковой установкой противотанковых ракет.

Несмотря на заявление президента путина 7 июля 2022 года о том, что российская армия "даже не приложила" свои усилия в Украине, многие ее подкрепления являются специальными группировками, которые разворачиваются с устаревшим или несоответствующим оборудованием,

– подчеркнули разведчики.

россияне не прекратили активных боевых действий в "оперативной паузе"

В минобороны россии накануне заявили, что российские войска в Украине временно останавливаются, чтобы отдохнуть и восстановить свои боевые возможности. Однако оккупанты так и не прекратили активных боевых действий. Такую информацию подтвердили специалисты из Американского института изучения войны (ISW).

Как ранее оценивало ISW, российские силы не прекратили активные боевые действия в течение этой оперативной паузы и вряд ли это сделают.

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