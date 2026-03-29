24 Канал Новости Украины Оккупанты только за неделю запустили на Украину более 3000 дронов, –Зеленский
29 марта, 12:14
Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Вражеские войска применяют тысячи дронов против Украины.
  • Президент подчеркнул, что Россия никак не собирается сбавлять темпы войны.

Российская армия усиливает террор городов Украины ударными дронами. Только в течение недели враг применил более 3 тысяч беспилотников

Об этом проинформировал Владимир Зеленский.

Смотрите также Били "Кинжалом" и почти 450 "Шахедами": как ПВО отразила вражеский террор

Как оккупанты терроризируют Украину?

По словам главы государства, большинство ударных БпЛА, которые атаковали украинские города, составляли "Шахеды". Кроме того, враг продолжает бить и другими средствами воздушного нападения.

Речь идет о более чем 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов, выпущенных за неделю.

Россияне не сбавляют обороты войны против нашего государства и людей,
– подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что по Украине бьют фактически такие же ударные дроны, что и по странам Ближнего Востока и региона Персидского залива.

Он отметил и то, что стоит строить совместные и современные методы защиты и развивать совместные производства эффективного оружия для противостояния агрессору. Свой вклад в обеспечение безопасности Украина делает уже пятый год подряд.

Нужны четкие, решительные и скоординированные усилия, чтобы дать реальную защиту жизни и остановить войны,
– говорится в сообщении президента.

Отметим, что одна из самых массированных атак произошла 24 марта. Тогда оккупанты с ночи терроризировали Украину дронами и ракетами. Последствия фиксировали в Запорожье, в Киевской области, в Полтаве, Днепре и в Винницкой области. Вражеский дрон тогда также попал в электропоезд на Харьковщине, в результате чего погиб пассажир.

Обстрелы продолжились и в течение дня, враг направил свои дроны на западные регионы. Взрывы гремели на Ивано-Франковщине, в Тернополе, в Хмельницкой области. Российский БпЛА ударил и по центру Львова, повредив исторический памятник.

Что известно об обстреле 29 марта?

  • Воздушные силы информировали об угрозе дронов для нескольких областей. Взрывы гремели в Полтаве, в Винницкой области и на Хмельницкой области. Россияне также атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области, один из БпЛА попал в частный дом.

  • Удар оккупантов зафиксировали и на Сумщине, в городе Конотоп. Под прицелом врага также Киевщина, там силы ПВО работали по беспилотникам.

  • Произошло также попадание в Холодногорском районе Харькова, пострадали два человека.