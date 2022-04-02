Россия за время масштабного вторжения уничтожила почти 7 тысяч домов в Украине, – Минрегион

В течение 38 дней российские оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Тысячи жилых домов в Украине уничтожены навсегда.

По состоянию на сегодняшний день, их количество достигло 6 800 домов. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Александр Чернышев.

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Россия уничтожила 6800 жилых домов в Украине

Впрочем, эта цифра примерная, поскольку количество разрушенных домов растет ежечасно.

Объемы разрушения катастрофические. В одном только Харькове разрушены более тысячи объектов жилого фонда. Огромное количество домов уничтожено в Чернигове и Мариуполе,

– заявил Чернышев.

Он добавил, что для восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей после окончания войны Украине понадобятся десятки миллиардов долларов на первый период.

По словам Чернышева, страна уже сейчас активно работает над тем, чтобы создать рабочий план восстановления.

Россия уничтожила 6800 жилых домов в Украине / Минрегион

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